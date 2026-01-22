Задържаха наркодилър при спецакция във Варна
Булфото
Варненец, на 26 години, е задържан за срок до 24 часа, с образувано срещу него досъдебно производство по чл. 354А, ал.1 от НК, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР-Варна.
По данни на полицията във вторник е било извършено претърсване на обитаваното от задържания жилище, в което криминалистите от Трето РУ и колегите им от дирекцията на полицията намерили и иззели марихуана, електронна везна и известна сума пари.
Специализираната полицейска акция е била под ръководството на прокуратурата, на която са докладвани събраните материали.
