Задържаха наркопласьор, продавал наркотици до училище в София в кутийки от дъвки

снимки: МВР

Криминалисти от Трето РУ-СДВР задържаха известен на полицията наркопласьор в района на столично училище, съобщиха от пресцентъра на Министерство на вътрешните работи.

Поредна специализирана полицейска операция срещу наркоразпространението в районите около учебните заведения и местата, на които се събира криминалният контингент, се проведе днес по разпореждане на директора на СДВР, заяви на брифинг комисар Станислава Тодорова, зам.-началник на столичното Трето РУ и допълни, че приоритет на столичната полиция е опазването на живота и здравето на децата. Това налага засиленото полицейско присъствие около училища и детски заведения.

По време на полицейската акция, в близост до столично училище в кв. „Красна поляна“, служителите на реда задържаха 22-годишен пласьор на дрога. Той бил под наблюдение от няколко дни, тъй като полицията разполага с информация, че разпространява дрога на територията на няколко столични квартала.

Комисар Станислава Тодорова разясни схемата на разпространение: клиентът се обажда по телефона, получава информация откъде може да се снабди с търсения наркотик и идва на определеното място. След вземане на дозата, клиентът предава парите на дилъра. В конкретния случай полицаите намерили дрогата, най-вероятно кокаин, добре замаскирана в тревните площи и разпределена на 16 единични дози в кутийки от дъвки. Предстои експертиза на иззетото вещество. Задържаният е известен на полицията за кражби, грабеж, хулигански прояви, наркотици, осъждан, пребивава в столицата без адресна регистрация.

Предстои работа по документиране на престъпната дейност на задържания с полицейска мярка до 24 часа младеж.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!