Задържаха наркотици за близо половин милион евро на "Гюешево", шофьорът опитал да избяга

снимка/видео: Агенция "Митници"

Митнически служители задържаха над 60 кг коноп (марихуана), укрити в кабината на товарно превозно средство, пристигащо от Северна Македония, съобщават от Агенция "Митници".

Случаят е от 6 юни на ГКПП Гюешево, когато по метода анализ на риска митнически служители от отдел „Борба с наркотрафика“ са селектирали за щателна проверка товарен автомобил с албански регистрационни номера, пристигащ от Северна Македония. В кабината на влекача, в специално изградена кухина, са били открити 6 чувала, съдържащи зелена тревиста маса с остър мирис. При направен полеви тест иззетото вещество е реагирало на коноп.

В резултат от последващите действия водачът на МПС – гражданин на Албания, е направил опит да избяга, но бил задържан извън пункта от екип на Главна дирекция „Гранична полиция“.

Общото тегло на наркотика е 60,920 кг, като стойността му възлиза на 498 366,42 евро, съгласно Постановление на МС за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството.

Разследването продължава. Под ръководството на Окръжна прокуратура – Кюстендил се провежда разследване по образувано досъдебно производство. С постановление на Окръжна прокуратура – Кюстендил 28-годишният И.Д. е привлечен в качеството на обвиняем и е задържан за срок до 72 часа.

Предстои да бъде внесено в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо лицето.

Редактор "Екип на Петел",

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