Задържаха недекларирани цигулки и принадлежности за тях на Летище София

Снимки: Агенция "Митници"

Недекларирани цигулки и принадлежности за тях задържаха митническите служители на МП Летище София-пътници след проверка на пътник, пристигнал от Обединеното кралство.

На 13 ноември тази година на Терминал 2 за митническа проверка е спрян британски гражданин, дошъл с полет от Бирмингам. Пред митническите служители той е заявил, че няма нищо за деклариране.

В хода на извършената рентгенова и последвалата физическа проверка в багажа му са открити общо 8 цели цигулки, 13 лъка и 7 цигулки разглобени на части. Всички те не са били декларирани по установения ред, съобщават от Агенция "Митници".

Стоките са задържани. Съгласно изготвената експертна оценка, приблизителната им пазарна стойност възлиза на над 12 000 лв. (или над 6135 евро), а по закон стоки, които се пренасят с личния багаж, не подлежат на деклариране и могат да се внасят безмитно, ако са на стойност до 430 евро.

На пътника е съставен акт за установяване на административно нарушение.

