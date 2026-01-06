реклама

Задържаха непълнолетен за кражба на кола във Варненско

06.01.2026 / 09:27 0

Пиксабей

В последния ден на отминалата седмица жител на село Бозвелийско е подал сигнал, че личният му автомобил, който бил паркиран пред дома му, е откраднат.

Бързата реакция на служителите на реда довела до намиране на колата и установяване на извършителя – непълнолетен младеж от същото населено място, съобщават от пресцентъра на ОДМВР-Варна.

Моторното превозно средство е било оставено отключено, с контактен ключ и документи
в него, което е спомогнало кражбата.

Младият мъж е задържан и предаден на родителите си, а по случая е образувано досъдебно производство.

