Задържаха нигериец, представил фалшив документ пред служител на софийското летище

По искане на Софийска районна прокуратура съдът задържа под стража нигериец, представил неистински документ пред служител на летище „Васил Левски“. Това съобщиха от прокуратурата.

Задържаният с инициали И.А. е привлечен към наказателна отговорност за това, че на 9 януари около 9:41 ч. на летище „Васил Левски“ в София при проверка в изпълнение на компенсиращи мерки на пътници за излизане от страната е представил пред служител на граничен контролно-пропускателен пункт (ГКПП) „Аерогара София“ неистинско разрешение за пребиваване на територията на България, предава БТА.

По случая се води досъдебно, а И.А. е бил задържан за срок до 72 часа.

Прокурор е внесъл в Софийския районен съд искане за определяне на мярка „задържане под стража“. Състав на съда се е съгласил с искането на прокурора и е наложил на И.А. най-тежката мярка за неотклонение. Мярката подлежи на обжалване пред Софийския градски съд, посочват от прокуратурата.

Миналата година през октомври гранични полицаи задържаха жена и мъж, извършили злонамерено обаждане за взривно устройство.

