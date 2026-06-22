Задържаха няколко души за стрелба по блокове и автомобили на ул. "Три уши" във Варна

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Задържани са лица по случая с продължаващия близо два месеца обстрел на жилищни сгради и автомобили на ул. „Три уши“ във Варна, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР в областния град.

Към момента, под ръководството и надзора на прокуратурата, се извършват активни действия по разследването, включително претърсване и изземване на адрес. За изясняване на всички версии по случая е проведено и полиграфско изследване на лице, установено в хода на работата на разследващите, пише "Морето".

От Областната дирекция на МВР посочват, че от първия постъпил сигнал досега са извършени множество проверки, образувани са преписки и досъдебни производства, проведени са огледи и други процесуално-следствени действия. Работата по установяване на всички факти и обстоятелства продължава.

Припомняме, че жители на блокове на ул. „Три уши“ №3 и №5 сигнализираха за системен тормоз, изразяващ се в обстрел на прозорци и паркирани автомобили с метални сачми.

По данни на живеещите в района са счупени стъкла на поне пет автомобила, както и множество прозорци по фасадите на двете сгради. Наскоро е бил разбит и голям прозорец на петия етаж, който е надвиснал опасно над улицата и се е наложило да бъде обезопасен от екип на пожарната.

От полицията съобщиха още, че по подадените сигнали са образувани преписки и три досъдебни производства.

Редактор "Екип на Петел",

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