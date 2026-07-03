Задържаха обвинен за убийство във Видин

Снимка МВР, архив

Окръжен съд - Видин наложи най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ на мъж, обвинен в извършването на убийство. Решението бе взето днес, след като магистратите прецениха, че съществува реална опасност обвиняемият да се укрие от правосъдието или да извърши ново престъпление, ако остане на свобода.

Според официалната информация, мъжът с инициали Н.Г.Т. е привлечен към наказателна отговорност за убийството на лице с инициали М.В. Престъплението е квалифицирано по член 116 от Наказателния кодекс.

Законът предвижда изключително строги санкции за подобно деяние. Ако бъде признат за виновен, обвиняемият може да получи наказание от 15 до 20 години лишаване от свобода, доживотен затвор или най-тежката възможна присъда в българското законодателство – доживотен затвор без право на замяна, пише dunavmost.com.

След като се запозна със събраните до момента доказателства от досъдебното производство, съдебният състав констатира, че налице е обосновано предположение за авторството на престъплението.

Предвид високата обществена опасност на деянието и тежестта на предвиденото наказание, съдът е категоричен, че единствената адекватна мярка за неотклонение на този етап е постоянното задържане в ареста.

Определението на видинските магистрати не е окончателно. То подлежи на обжалване и протестиране пред по-горната инстанция – Апелативен съд - София.

Редактор "Екип на Петел",

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