Задържаха партийна касиерка за измама с кредити за близо 1 млн. евро
Снимка ОДМВР-Варна, илюстративна
Българка опита да забогатее на ръба на закона, но сметките й излязоха криви.
Заловиха жена за измама с кредити за близо 1 млн. евро. Това съобщиха от Софийска районна прокуратура пише Фокус.
Жената е обвинена за измама в големи размери, свързана с теглене на кредити, като по този начин е нанесла имотни вреди в размер над 807 000 евро.
От Софийска районна прокуратура Александра Стефанова и директорът на СДВР главен комисар Николай Пелтеков, ще дадат изявление по случая, пише btvnovinite.bg.
Редактор "Екип на Петел",
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