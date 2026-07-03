Задържаха партийна касиерка за измама с кредити за близо 1 млн. евро

Снимка ОДМВР-Варна, илюстративна

Българка опита да забогатее на ръба на закона, но сметките й излязоха криви.

Заловиха жена за измама с кредити за близо 1 млн. евро. Това съобщиха от Софийска районна прокуратура пише Фокус.

Жената е обвинена за измама в големи размери, свързана с теглене на кредити, като по този начин е нанесла имотни вреди в размер над 807 000 евро.

От Софийска районна прокуратура Александра Стефанова и директорът на СДВР главен комисар Николай Пелтеков, ще дадат изявление по случая, пише btvnovinite.bg.

Редактор "Екип на Петел",

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