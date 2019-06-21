Задържаха перничанин ударил полицай

Криминално проявен е задържан за посегателство срещу полицай, съобщиха от пресцентъра на МВР, цитирани от БТА. Инцидентът е възникнал късно вчера вечерта, когато бил подаден сигнал за скандал и побой между двама мъже, на ул. "Ю. Гагарин", в пернишкия квартал "Изток".

Докато пристигналите на място полицейски служители успокоявали ситуацията, участник в скандала - 45-годишен перничанин, ударил единия от униформените. Незабавно бил задържан и му е наложена полицейска мярка за срок до 24 часа. Мъжът нанесъл побой и на 43-годишния си опонент. Причините за случилото се са в процес на установяване. Започнало е досъдебно производство и работата продължава.

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