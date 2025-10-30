Задържаха петима души за смъртта на внука на Робърт де Ниро

кадър Нова тв

Властите в Ню Йорк са извършили няколко ареста във връзка със смъртта през 2023 г. на Леандро Антъни Де Ниро-Родригес - внук на актьора Робърт де Ниро, потвърди Агенцията за борба с наркотиците (DEA) пред списание People.

Първоначално новината беше съобщена от NBC New York, допълва bgonair.bg.

Родригес, тогава 19-годишен, беше открит мъртъв в Манхатън на 2 юли 2023 г.

По-късно съдебният лекар на Ню Йорк установи, че причината за смъртта е токсично въздействие на няколко вещества – фентанил, бромазолам, алпразолам, 7-аминоклонозепам, кетамин и кокаин.

Случаят беше определен като инцидентна свръхдоза наркотици, потвърди офисът на съдебния лекар.

Повече от две години по-късно властите съобщиха, че са арестували петима души във връзка със смъртта на Родригес.

Всички те са обвинени в причиняване на смърт вследствие на продажба на наркотици, информира представител на DEA.

Родригес беше единствен син на Дрена де Ниро, 56-годишната дъщеря на актьора от първия му брак.

Дрена обяви смъртта на сина си в трогателна публикация в Instagram.

"Не знам как да живея без теб, но ще се опитам да продължа и да разпространя любовта и светлината, които ми даде, като имах щастието да бъда твоя майка", написа тя тогава.

Дни след смъртта на Леандро, Дрена твърди в Instagram, че някой е продал на сина ѝ "таблетки с фентанил, за които са знаели, че са примесени".

По-късно същия месец беше арестувана жена на име София Х. Маркс във връзка със случая.

Тя беше обвинена, че е продала наркотиците на тийнейджъра.

