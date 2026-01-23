Задържаха петима за клониране и контрабанда на крадени коли във Варна

снимки: Oкръжна прокуратура - Варна

Петима мъже са привлечени като обвиняеми за организиране, ръководене и участие в престъпна група, занимавала се с клониране на противозаконно отнети автомобили и тяхната контрабанда към страни от Близкия Изток и Турция. Част от превозните средства са оставали на територията на България, съобщиха от Окръжна прокуратура – Варна.

Досъдебното производство е започнато в началото на 2026 г. под ръководството и надзора на прокуратурата, като процесуалните действия са се провеждали на територията на няколко населени места.

В специализирана операция по задържане на участниците в групата, проведена на 22 януари, са участвали служители на ГДНП и областните дирекции на МВР във Варна и Стара Загора. В хода на разследването са извършени комплексни процесуално-следствени и оперативно-издирвателни действия.

При претърсванията са иззети неистински регистрационни табели, пълномощни и документи за установяване на произход на автомобилите, както и технически средства за обработка и преработка на индивидуализиращи номера. Освен това са иззети 12 грама кокаин, празни пакетчета и електронна везна.

Разследването установява, че групата е действала от март 2024 г. до момента на територията на цялата страна. Петимата обвиняеми са на възраст между 25 и 61 години. Четирима от тях са задържани с прокурорско постановление за срок до 72 часа, а един от задържаните е обвиняем и за държане на високорискови наркотични вещества с цел разпространение.

Предстои в Окръжен съд – Варна да бъдат внесени искания за налагане на най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“. Работата по документиране и доказване на престъпленията на организираната група продължава.

