Задържаха пиян 56-годишен шофьор от варненското село Цонево

Снимка: Булфото

56–годишен жител на Цонево е задържан за срок до денонощие след извършена проверка за алкохол.

Мъжът бил спрян от служители на „Пътна полиция“ вчера рано сутринта и направената инспекция с техническо средство показала наличие на спиртни напитки в издишания въздух над 1,2 промила, съобщават от ОД на МВР - Варна.

По случая е образувано бързо полицейско производство по описа на РУ Провадия.

