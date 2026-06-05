Задържаха пиян и неправоспособен шофьор на 19 години след катастрофа в Монтанско

Снимка: МВР

Пиян и неправоспособен шофьор на 19 години от Лом е задържан след катастрофа с материални щети на път между Лом и град Брусарци. Той е задържан, а колата му е иззета, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Монтана.

След сигнал за транспортно произшествие малко след полунощ полицаи установили, че на път III-114 на територията на община Брусарци е катастрофирал автомобил "Мерцедес Е270 ЦДИ". Проверката показала, че зад волана е бил собственика на колата, който е на 19 години и е от Лом.

Въпросният младеж е неправоспособен, тъй като наскоро неговата шофьорска книжка била отнета за направени нарушения на пътя. Проверка с техническо средство установила, че младият мъж е седнал зад волана с концентрация на алкохол в издишания въздух от 2,30 промила. Заради това колата му е иззета, съставени са му три акта и е задържан за денонощие.

Акт е съставен и на пътника на предната седалка, който е младеж на 19 години от град Вълчедръм и е правоспособен водач, но не е предложил на собственика на колата да шофира вместо него и е допуснал да направи нарушението.

По случая е образувано досъдебно производство по член 343 от Наказателния кодекс.

От полицейската дирекция в Монтана съобщиха за БТА, че от началото на годината в региона от пияни и дрогирани шофьори са иззети седем автомобила, а през 2025 година са иззети – 46 автомобила. До изземване се стига, ако шофьорът управлява собствен автомобил с концентрация на алкохол в издишания въздух над 1,20 промила или ако е употребил наркотици.

Редактор "Екип на Петел",

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