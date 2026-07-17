Задържаха пиян шофьор с 3,3 промила в кръвта във Варненско

Снимка Булфото

При извършените през изминалото денонощие полицейски проверки с техническо средство са установени трима водачи, управлявали моторни превозни средства след употреба на алкохол.

Срещу тях са образувани бързи производства и са задържани за срок до 24 часа, като са дали кръвни проби за химичен анализ. Около 07:05 ч. е проверен 40-годишен мъж, като отчетената концентрация на алкохол е над 1,2 промила.

В с. Рудник, около 12:10 ч., е извършена проверка на местен жител на 61 години, при която са отчетени над 1,2 промила алкохол.

Най-високата концентрация – 3,36 промила, е установена около 21:00 ч. при инспекция на 39-годишен криминално проявен мъж в с. Левски, съобщават от варненската полиция.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!