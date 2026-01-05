Задържаха под стража мъж, обвинен, че е пребил майка си

Снимка: Пиксабей

Софийски районен съд задържа под стража мъж, нанесъл телесна повреда на 77-годишната си майка, съобщиха от Софийската районна прокуратура.

Той е обвинен, че е нанесъл множество удари с юмрук в областта на главата на своята майка, както и удари с крака в областта на тялото ѝ. Вследствие на това ѝ е причинил лека телесна повреда. Инцидентът е станал на 30 декември вечерта в апартамент в столичния квартал "Гоце Делчев".

Мъжът е на 53 години и осъждан.

В края на ноември, при друг случай, Софийската районна прокуратура обвини и задържа 58-годишен мъж, нанесъл телесни повреди на майка си и дъщеря си, припомня БТА.

