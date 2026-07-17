Задържаха под стража мъжа, хванат да шофира с 4,6 промила в Бистрица

Снимка Пиксабей

Софийският районен съд определи мярка „задържане под стража“ спрямо 45-годишния мъж, шофирал с 4,6 промила алкохол в кръвта си в Бистрица.

Случаят беше разкрит след подаден сигнал за рисково шофиране. След обход на полицията водачът беше установен и задържан, съобщи БТА.

Автомобилът е иззет като веществено доказателство. На предното стъкло на колата е имало отличителен стикер на МВР. Не е известно обаче 45-годишният мъж да е служител на ведомството. Шофьорската му книжка е отнета.

Редактор "Екип на Петел",

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