Задържаха под стража мъжа, обвинен, че е пребил до смърт любимата си жена в Карлово

Снимка Пиксабей

Окръжен съд – Пловдив задържа под стража 52-годишния мъж, обвинен, че е пребил до смърт приятелката си. Пловдивският окръжен съд взе най-тежката мярка „задържане под стража“ спрямо 52-годишния Д. Х., обвинен за това, че е пребил до смърт в Карлово приятелката си - 53-годишната Л. Б.

Обвиняемият е привлечен към наказателна отговорност за тежко умишлено престъпление, за което Наказателният кодекс предвижда наказание лишаване от свобода от 15 до 20 години, доживотен затвор или доживотен затвор без замяна, пише btvnovinite.bg.

Съдът прие, че по делото са събрани достатъчно доказателства, за да се направи обосновано предположение обвиняемият Д. Х. да е съпричастен към описаното инкриминирано деяние, за което е привлечен към наказателна отговорност, както и счете, че съществува реална опасност от укриване и от извършване на престъпление.

Определението не е окончателно и подлежи на протест и обжалване.

От съда отбелязаха, че обвиняемият се счита за невинен до завършване на наказателното производство с влязла в сила присъда, с която се установява противното.

Редактор "Екип на Петел",

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