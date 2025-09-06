Задържаха под стража мъжа, обвинен за инцидента с трамвая

Снимка Булфото

Млад мъж, който направи нещо недопустимо на улицата в София, остава в ареста.

Софийският градски съд постанови „задържане под стража“ за Даниел Терзиев мъжа, обвиняем за повреда на железопътен състав, предназначен за масов превоз, предаде БТА.

На 2 септември 2025 г. около 5:00 ч. трамвай по линия 22 с две мотриси дерайлира на кръстовището на бул. „Михай Еминеску“ и ул. „Цар Иван Асен Втори“ в София.

Вследствие на инцидента нямаше пострадали хора, нанесени бяха материални щети.

Решението на съда подлежи на обжалване.

Предвиденото наказание по закона е от пет до 15 години лишаване от свобода.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!