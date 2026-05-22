Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столицата, откарват го в Централния софийски затвор

Снимки: ГДБОП

ГДБОП публикува кадри от задържането на прокурорския син Васил Михайлов. Той беше арестуван при акция в София. Новината съобщи главният секретар на МВР Георги Кандев.

„Примката се затегна! Белезниците щракнаха. Преди месец ви казах, че работим по този случай. Издирваният беглец от закона, познат с прякора "Прокурорския син“, току-що беше заловен от ГДБОП", написа във Фейсбук главният секретар на МВР Георги Кандев.

По информация на bTV Васил Михайлов е задържан в София. Ще бъде закаран в Централния софийски затвор, тъй като има стара присъда.

„Когато държавата си е на мястото, резултатът се вижда. След месеци издирване т.нар. прокурорски син Васил Михайлов е задържан. Благодаря на колегите от Министерството на вътрешните работи. Изключителна операция, голяма координация и професионализъм“, написа във Фейсбук и министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.

„Предстои привеждането на Васил Михайлов в затвора за изтърпяване на наложено ефективно наказание от 1,8 години „лишаване от свобода“, съобщиха за bTV от прокуратурата.

„Прокуратурата ще предприеме всички необходими действия и по останалите производства спрямо Михайлов - едно в съдебна фаза, по което Софийски районен съд е постановил 4 години „лишаване от свобода“, както и по водени срещу лицето други досъдебни производства“, съобщиха още от държавното обвинение.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!