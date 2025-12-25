Задържаха пушки, пистолети и над 5700 патрона на Капитан Андреево

Снимка МВР

Голям удар на властите на наш граничен пункт.

Три гладкоцевни ловни пушки, 20 газови пистолета и 5750 халосни патрона задържаха служители на Главна дирекция борба с организираната престъпност (ГДБОП) и Агенция "Митници" на Митнически пункт Капитан Андреево, съобщиха от МВР.

Оръжието е открито при съвместна проверка на българските служби и колегите им от службата за незаконни оръжия, опасни и радиоактивни материали на Република Северна Македония.

Контрабандната стока е била укрита в товарния отсек на камион с чужда регистрация, влизащ в страната от Турция. Установено е, че незаконните оръжия са преназначени за трафикиране към Република Северна Македония.

Товарният автомобил е селектиран за проверка и рентгенов контрол на 18 декември 2025 г. Шофьорът – македонски гражданин, представил документи за превозваната стока, паркирал автомобила пред рентгеновата площадка и самоволно напускал пункта преди извършването на контролните действия.

Седмица по-късно - на 24 декември, на пункта пред българските власти се явил собственикът на фирмата превозвач.

При извършената, в негово присъствие, проверка и последвалия физически контрол, служителите открили и иззели шест картонени кашона с оръжия и боеприпаси.

За контрабандните газови пистолети и халосни патрони на водача е съставен акт по Закона за митниците.

Във връзка с нелегално пренасяните пушки е образувано досъдебно производство от разследващ митнически инспектор под надзора на Окръжна прокуратура – Хасково, пише novini.bg.

