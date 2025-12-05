Задържаха рецидивист, помогнал на непалски мигранти да преминат през „Кулата“

Снимка: Пиксабей

Задържан е рецидивист, подпомагал незаконно преминаване на граничен преход "Кулата", съобщиха от Апелативна прокуратура.

Той е обвинен, че е подпомагал граждани на Непал да пребивават в страната и да преминават през граничен преход с Гърция в нарушение на закона, е уточнено в съобщението, посочва БТА.

Под ръководството на Районна прокуратура в Благоевград се води разследване за незаконно подпомагане на чуждестранни граждани да преминават през територията на страната в нарушение на закона.

По досъдебното производство са събрани доказателства, обосноваващи предположение за виновността на 32-годишния мъж. От прокуратурата допълниха, че на 3 декември на територията на град Петрич и в района на граничен преход "Кулата" той противозаконно е подпомагал трима граждани на Непал да пребивават в страната и да преминават от България в Гърция.

Той ги настанил в хотел в Петрич, след което е осигурил превоз и транспортирането им от града до граничния преход, включително чрез наемане и заплащане на таксиметров автомобил.

За един от чужденците е въведен сигнал от Румъния в Шенгенската информационна система на основание на взето решение за връщане в държавата по произход и задължение за доброволно напускане до 20 септември съгласно регламент на Европейския парламент и на Съюза.

Деянието е извършено с цел набавяне на имотна облага при условията на опасен рецидив, казаха от прокуратурата. Мъжът е привлечен в качеството на обвиняем и е задържан за 72 часа.

