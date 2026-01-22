Задържаха рецидивист на пътя с 20 присъди, шофирал след употреба на два вида дрога

снимка: МВР

Софийската районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 44-годишен мъж, хванат да шофира след употреба на наркотични вещества и причинил катастрофа.

Според събраните доказателства около 17:50 ч. на 20 януари обвиняемият управлявал лек автомобил по ул. „Сава Михайлов” в столицата, когато причинил ПТП-то. Направеният на място тест за наркотици отчел наличието на канабис и метадон.

От прокуратурата уточняват, че мъжът е рецидивист на пътя и до момента е осъждан над 20 пъти. По случая е образувано досъдебно производство за престъпление, което предвижда наказание „лишаване от свобода“. Автомобилът е иззет от органите на реда като веществено доказателство, предаде Нова телевизия.

Предвид опасността да извърши друго престъпление, обвиняемият е задържан за срок до 72 часа. Предстои държавното обвинение да внесе в съда искане за определяне на постоянна мярка „задържане под стража“.

