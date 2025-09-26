Задържаха рецидивист от Варна с високорискова дрога

снимка: ОДМВР-Варна

На 24 септември 2025г., при проведена специализирана полицейска операция, по линия "Противодействие разпространението на наркотични вещества" на територията на ОДМВР Варна, непосредствено след осъществена продажба на високорискова дрога, е задържан 43-годишен варненец, който е криминално проявен и осъждан по чл.354а от НК.

При извършените процесуално следствени действия, в домът на извършителя, са намерени и иззети фентанил, марихуана - приготвена на дози, шишенца с метадон, ел. везна и известно количество пари.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа, а досъдебното производство е предадено на Окръжна прокуратура Варна, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР в областния град.

