Задържаха рецидивисти от Варна за разпространение на наркотици

Пиксабей

В петък, при специализирана полицейска акция по разпространение на наркотични вещества, са задържани двама варненци, рецидивисти на 37 и 55 години, съобщиха от ОДМВР-Варна.

При претърсване в жилищата им полицаите намерили и иззели метамфетамин, електронни везни и пари в различна валута.

Операцията е била под ръководството на прокуратурата и срещу нарушителите е образувано досъдебно производство.

