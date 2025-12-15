реклама

Задържаха рецидивисти от Варна за разпространение на наркотици

15.12.2025 / 09:54 0

Пиксабей

В петък, при специализирана полицейска акция по разпространение на наркотични вещества, са задържани двама варненци, рецидивисти на 37 и 55 години, съобщиха от ОДМВР-Варна.

При претърсване в жилищата им полицаите намерили и иззели метамфетамин, електронни везни и пари в различна валута.

Операцията е била под ръководството на прокуратурата и срещу нарушителите е образувано досъдебно производство.

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама