Задържаха руския опозиционер Борис Надеждин край Москва

Снимка уикипедия, Chath

Руският опозиционер и критик на войната срещу Украйна Борис Надеждин е бил арестуван снощи от властите в селището Долгопрудни край Москва. Причина за задържането на Надеждин било видео в социалните мрежи, в което присъства снимката на Алексей Навални, информира Газета Ру.

Надеждин е прекарал няколко часа в полицейското управление, докато се изясни каква е причината за прибирането му, като се отбелязва, че въпросното видео е качено от друга руска опозиционерка - Елвира Вихарева, а Надеждин го е препубликувал на 8-ми ноември 2023 година. В самото видео, кръстено "Кандидатът срещу Путин 2024“, снимката на Алексей Навални се вижда в продължение на 10 секунди. Руските власти приемат това за демонстрация на екстремистка символика и са образували дело срещу 63-годишния Борис Надеждин, пише novini.bg.

След съставянето на протокол той е задължен да се яви на делото срещу него в петък, 17 юли. Ако бъде признат за виновен, той може да получи административен арест от 15 денонощия, или да полага 100 часа общественополезен труд.

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По-важното, обаче, е, че осъдените за показване на екстремистка символика под формата на снимки и цитати на Навални не могат да участват в избори за държавната Дума. Така Надеждин няма да може да се кандидатира за депутат на предстоящия през септември вот, пише Фокус.

Редактор "Екип на Петел",

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