Задържаха с дрога сценични работници от Драматичния театър в Пловдив
Снимка: Гугъл мапс
Сценични работници на Драматичния театър в Пловдив са задържани с наркотици, предаде БГНЕС.
Акцията на полицията в театър „Николай Осипович Масалитинов“ е по линия на превенцията на наркоразпространението, и при нея полицаите са обискирали служебен бус, паркиран на "Гроздовия пазар".
В автомобила на театъра е открито голямо количество марихуана.
По непотвърдена информация един от задържаните мъже е отговарял за поддръжката на декорите в Драматичния театър. Арестувани са общо трима души, от които двама са сценични работници.
