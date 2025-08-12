Задържаха шест палета с контрабандни стоки

Снимки: Агенция "Митници"

Контрабандни обувки, текстилни изделия, кожени чанти и куфари задържаха митническите служители на Митнически пункт (МП) Калотина. При две проверки на два товарни автомобила в рамките на един ден са установени 6750 артикула, щамповани с известни марки, които не са били описани в митническите документи и за които митническите служители имат обосновани съмнения, че не са оригинални.

При първата проверка са открити общо 768 чифта обувки и 5394 текстилни изделия и облекла, а при втората – 326 чифта обувки и 262 кожени чанти и куфари, съобщават от Агенция "Митници".

Двата товарни автомобила са с български регистрационни номера и пристигат на изход от страната на МП Калотина 09.08.2025 г. Управлявани са от български граждани и по документи са пътували по еднакъв маршрут - от България за Испания. Двамата водачи са представили митнически документи за превозваната от тях стока – хладилен агент.

В хода на извършената физическа проверка на първия товарен автомобил, зад обявената стока митническите служители намират пет допълнителни палета, в които е била укрита контрабандна стока - общо 6162 „маркови“ обувки, текстилни изделия и облекла.

При проверката на втория товарен автомобил е намерено още едно пале, в което са открити 588 „маркови“ обувки, кожени чанти и куфари.

Стоките са задържани като контрабанда, тъй като не са фигурирали в митническите документи. На водачите на двата товарни автомобила са съставени актове по Закона за митниците, евентуалните глоби са обезпечени.

