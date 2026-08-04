Задържаха шестима за грабеж на възрастна жена в Трън

Снимка: Булфото

Шестима души са задържани от служители на Районното управление в Трън за грабеж, извършен спрямо 82-годишна самотно живееща жена, съобщиха от Областната дирекция на МВР. Сред задържаните са двама 16-годишни младежи, едно 17-годишно момиче и три пълнолетни жени на възраст 18, 21 и 23 години. По случая е образувано досъдебно производство.

По данни на полицията престъплението е извършено вчера около 16:00 ч., когато шестимата проникнали в дома на възрастната жена. Те увили главата ѝ с дреха, нанесли ѝ няколко удара с ръце и ѝ отнели сумата от 150 евро.

От ОД на МВР - Перник посочиха за БТА, че след издирвателни и процесуално-следствени действия полицейските служители установили и задържали предполагаемите извършители. Открити и иззети са и част от отнетите пари. Свързаните със случая са задържани за срок до 24 часа по Закона за МВР. Работата по случая продължава под надзора на прокуратурата.

Редактор "Екип на Петел",

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