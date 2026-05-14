Задържаха шофьор, блъснал 90-годишен мъж на протест в Белград

Стопкадър Twitter.com, The Sosa Bre

Мъж, който премина с автомобил през антиправителствен протест в Сърбия и рани 90-годишен мъж, беше арестуван по подозрение в опит за убийство, съобщи полицията.

Кадри в социалните мрежи показват как автомобил се движи на заден ход и събаря възрастния мъж на земята в Белград.

За пореден път автомобил се врязва в протестиращи по време на демонстрациите, започнали след срутването на козирката на жп гарата в Нови Сад през ноември 2024 г., при което загинаха 16 души, предаде БГНЕС.

Пострадалият е участвал в ежедневното 16-минутно мълчание в памет на жертвите. То се превърна в почти всекидневен ритуал в балканската държава.

Полицията съобщи, че шофьорът е арестуван и задържан „по подозрение в извършване на престъплението тежък опит за убийство“.

Лекарите заявиха, че пострадалият мъж е в стабилно състояние в болница.

Подобни инциденти и преди са причинявали сериозни наранявания. През януари 2025 г. автомобил се вряза в студенти, блокирали кръстовище в центъра на Белград.

Същия месец кола удари студенти, охраняващи протестно шествие в предградие на Белград. Тежко пострада студентка, която беше хвърлена върху капака на автомобила и после на пътя.

По-късно сръбският президент Александър Вучич помилва жената, обвинена в опит за убийство по този случай, като така предотврати процеса срещу нея.

Студентското движение прерасна в по-широко предизвикателство срещу Вучич. Протестиращите искат предсрочни избори и обвиняват привърженици на управляващата партия за нападенията.

Очаква се Вучич да обяви дата за избори. Междувременно управляващата партия и студентските групи продължават кампаниите си на фона на напрежение, което според представители на ЕС задълбочава политическата поляризация в страната.

Vučić thugs against anti-criminal regime protesters

Belgrade today

Civil war in slow motion pic.twitter.com/UtCIZBXIq6 — The Sosa Bre (@the_sosa_bre) May 14, 2026

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

