Задържаха шофьор да кара кола с 4,6 промила алкохол в Бистрица

Снимка Булфото

Полицията задържа 45-годишен шофьор с 4,6 промила алкохол в издишания въздух в столичното село Бистрица. Това съобщи пред журналисти комисар Любомир Минков, началник на Осмо районно управление (РУ) към Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР).

Преди обяд жители на Бистрица са подали сигнал на телефон 112 за водач, който шофира рисково. Сигналът е предаден на дежурната част на Осмо РУ и в района са изпратени полицейски служители. Те са установили шофьора и автомобила на ул. „Иглика“.

При проверка с дрегер е установена концентрация от 4,6 промила алкохол в издишания въздух. Мъжът е задържан и му е издаден талон за кръвна проба. По случая е образувано бързо производство, а автомобилът, който е собственост на шофьора, ще бъде иззет като веществено доказателство и съхраняван на паркинг на МВР, пише БТА.

По думите на Минков гражданите са забелязали неадекватното движение на автомобила. Водачът не е имал ясна преценка за дистанцията до останалите автомобили и спрямо пътната маркировка, което е станало причина да бъде подаден сигналът.

Мъжът се е придвижвал самостоятелно, макар и трудно, каза Минков. При подаден сигнал от полицейските служители той е спрял и му е била извършена проверка. Предстои в рамките на бързото производство да бъде разпитан откъде е тръгнал, накъде е пътувал и какво количество алкохол е употребил.

От началото на годината в София са установени общо 118 водачи с концентрация на алкохол над 1,2 промила, като 56 от тях са били с над 2 промила, съобщи още комисар Минков.

Той информира и за двама шофьори на 18 и 19 години, установени около 23:00 часа през изминалото денонощие на бул. „Ломско шосе“, докато участвали в нерегламентирана гонка. Двамата са спрени и санкционирани, а свидетелствата им за управление са отнети за срок от една година. Комисар Минков информира още, че един от установените водачи миналата година катастрофира на бул. „Тодор Александров“ заради несъобразена скорост.

Редактор "Екип на Петел",

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