Задържаха шофьор на тир с над 3 промила алкохол край "Лесово"
Булфото
Шофьор на тежкотоварен автомобил с концентрация на алкохол над 3 промила е задържан от полицията на международния път I-7 край граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) „Лесово“, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Ямбол.
Около 19:50 ч. снощи гранични полицаи се усъмнили в поведението на пътя на товарен автомобил с чуждестранна регистрация и подали сигнал до полицията в Елхово. При проверка е установено, че 53-годишният чуждестранен гражданин е шофирал тежкотоварен автомобил с полуремарке след употреба на алкохол.
Пробата с техническо средство е отчела над 3 промила алкохол в издишания въздух. Шофьорът е дал кръвна проба за изследване, задържан е за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство, предаде БТА.
Преди два дни при полицейска акция на пътя I-7 между Ямбол и ГКПП „Лесово“ за два часа бяха установени 13 нарушения на шофьори на тежкотоварни автомобили.
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