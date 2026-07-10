Задържаха шофьор с 1,2 промила алкохол във Варна, отказал да даде кръвна проба
Снимка: ОДМВР-Варна
Униформени от Четвърто РУ са спрели за проверка лек автомобил, управляван от мъж на 37 години около 20:25 ч. вчера.
Направената проба с техническо средство е отчела концентрация на алкохол над 1,2 промила, съобщават от Областната дирекция на МВР във Варна.
Водачът е отказал да даде кръвна проба за химичен анализ.
Образувано е бързо производство, а нарушителят е задържан за срок до 24 часа.
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