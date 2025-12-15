Задържаха служители на МВР при акция на прокуратурата в Ловеч
15.12.2025 / 10:37
снимка: МВР
Служители на Министерството на вътрешните работи са задържани при специализирана акция, проведена под ръководството на Окръжна прокуратура – Ловеч.
Повече информация ще бъде дадена днес на брифинг, предаде "Дарик".
Очаквайте подробности!
