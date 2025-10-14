реклама

Задържаха служители на "Пътна полиция" в Хасково

14.10.2025 / 12:11 1

Булфото

Акция на дирекция "Вътрешна сигурност" към МВР в "Пътна полиция"-Хасково.

Има двама задържани - служител на КАТ, който е работил на канала за технически прегледин, и посредник - жена, научи bTV.

В момента вървят лични обиски и изземвания.

До акцията се стига след вътрешна разработка на ОДМВР-Хасково от няколко месеца. Става въпрос за корупционна схема за регистрация на МПС.

През лятото шефът на КАТ-Хасково беше сменен. Начело на "Пътна полиция" застана бившият шеф на Областната дирекция на МВР Иван Расоков. По рано той си подаде оставката заради убийството на Магдалена.

 

kjk (преди 11 минути)
Бъркат в кацата до лактите!!!;)Ухилен:devil:

