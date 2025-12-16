Задържаха суровина за стероиди, достатъчна за над 5000 ампули

Снимка: Агенция "Митници"

Суровина за стероиди, достатъчна за над 5000 ампули, задържаха служители от ТД Митница София. На 10 декември те селектират и извършват проверка на стока с тегло около 1 кг, описана в митническа декларация, като „ксантанова гума” - заместител на глутен за приготвяне на здравословни храни. Пратката е придружена от търговска фактура, сертификат и декларация от изпращача, съдържащи същото описание на стоката.

В хода на извършената проверка пратката е отворена, при което се установява съдържание на бяло вещество с остра миризма. В рамките на контролните си действия, митническите инспектори извършват полеви тест, посредством романов спектрометър, при който установяват, че уредът реагира на веществото Testosterone Decanoate /Steroid/, с отчетена изключително висока - близо 100% чистота на съдържание, което се среща доста рядко в практиката.

За точно установяване на съдържанието на стоката и коректното тарифно класиране от същата са взети проби за извършване на лабораторен анализ.

По първоначална информация, веществото представлява суровина, предназначена за приготвяне на стероиди, които да бъдат пласирани на черния пазар в България.

От установеното количество на веществото - 1 кг, могат да бъдат приготвени над 5000 ампули, със съдържание на анаболен стероид, с обща пазарна цена в размер на над 80 000 лв., съобщават от Агенция "Митници".

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!