Задържаха телефонен измамник от Павликени, ощетил жертвите си с над 35 хиляди лева

Пиксабей

Криминалисти от Велико Търново и Павликени задържаха телефонен измамник. Неговите жертви са били ощетени с общо над 35 хиляди лева.

За задържания 31-годишен мъж от Павликени властите имат информация за извършени 4 телефонни измами. Негови жертви за две седмици през това лято са станали хора от Павликени, Бяла черква, Велико Търново и Дебелец.

Използвани са познатите схеми "пари за операция на близък" и "съдействие на полицията за залавяне на телефонни измамници".

В края на миналата седмица телефонният измамник е бил задържан при специализирана полицейска операция, съобщиха днес от ОДМВР.

Повдигнато му е обвинение и му е наложена мярка за неотклонение "задържане под стража", тъй като е осъждан, може да се укрие и да извършил друго престъпление. Работата по случая продължава, предаде БНР.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!