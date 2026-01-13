Задържаха трима, познайници на полицията, с наркотици в центъра на Варна

Булфото

Известни на полицията, трима варненци - на по 20, 32 и 34 години са задържани в ареста на Първо РУ, съобщават от пресцентъра на ОДМВР-Варна.

По данни на полицията преди дни униформени са ги заловили с наркотични вещества - марихуана и метамфетамин, доказано с експертни справки.

Срещу нарушителите са образувани досъдебни производства и са докладвани на прокуратурата.

