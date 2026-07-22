Задържаха трима души при специализирана операция на МВР в Севлиево

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Трима души са задържани при специализирана операция на Министерството на вътрешните работи (МВР) в Севлиево срещу разпространението на наркотици, съобщи ресорният министър Иван Демерджиев във Фейсбук.

Битката с наркотиците този път не е кампанийна, не от акция на акция, а постоянна задача на МВР. Ще съдя за работата по резултатите. Искам да виждам заловени дилъри и каналджии, а не единични дози, написа Демерджиев. За съжаление, разпространението през последните години е толкова изтървано от контрол, че този бич е проникнал навсякъде. Вече няма безопасни места. Задачата ни е да спрем това безумие, написа още министърът, информира БТА.

Безкомпромисна борба с наркоразпространението и наркотрафика, контрабандата, източването на държавен ресурс и пътната безопасност са приоритети на МВР, каза Иван Демерджиев по време на Национално съвещание на ведомството в Пловдив в края на май.

Редактор "Екип на Петел",

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