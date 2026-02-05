Задържаха трима мъже от Варна, намерили в тях наркотични вейпове, а в дома на единия - 12 000 евро

Снимка: МВР, илюстративна

Трима мъже от Варна са задържани за срок до 24 часа след проверка на автомобила, в който са били. Случката е от вчера в квартал "Владиславово", съобщават от ОД на МВР Варна.

При проверката полицаите са намерили в мъжете няколко пластмасови шишенца и електронна цигара, съдържащи високорискови наркотични вещества, според изготвените експертни справки.

При претърсване в дома на един от мъжете криминалистите намерили над 12 000 евро. По случая е образувано досъдебно производство, по чл.354 А, ал. 1 от НК, работата по което продължава под надзора на прокуратурата.

