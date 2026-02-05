Задържаха трима мъже от Варна за притежание на метамфетамин, марихуана и фентанил

Снимка: МВР

През последните дни служителите на реда извършили проверка на трима мъже, у които намерили и иззели метамфетамин, марихуана и фентанил, видно от направените експертни справки. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР във Варна.

Нарушителите били задържани в ареста за срок до 24 часа.

Срещу тримата - мъже на 18, 32 и 36 години, са образувани бързи производства, разследването по които продължава под наблюдение на прокуратурата.

