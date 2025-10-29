Задържаха трима мъже за участие в схема за имотна измама във Варненско

Снимка: Булфото

Служители на отдел „Икономическа полиция“ при ОД на МВР – Варна задържаха трима мъже заради имотни измами. Нарушителите - на 42, 48 и 55 години, двама от които добре познати на МВР, са от село Житница.

Те са участвали в схема за неправомерно придобиване на недвижим имот в село Близнаци, чрез провеждане на процедура по обстоятелствена проверка и снабдяване с констативен нотариален акт.

По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Районна прокуратура - Варна.

Измамите с недвижими имоти са едни от най-коварните престъпления, защото често засягат най-ценния актив на човек – неговия дом (имот). Една от процедурите, които се използват неправомерно в подобни случаи, е обстоятелствената проверка. Макар по своята същност тя да е напълно законен способ за доказване на собственост, в ръцете на спекуланти може да се превърне в инструмент за лишаване на истинския собственик от имота му, предупреждават от ОД на МВР - Варна.

Това е нотариална процедура, чрез която един човек може да бъде признат за собственик на недвижим имот, ако го е владял явно, непрекъснато и добросъвестно в продължение на години, но няма документ за собственост. Става чрез разпит на свидетели и други доказателства, представени пред нотариус, който след това съставя нотариален акт.

