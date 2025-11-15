Задържаха трима с наркотици при полицейска акция

снимка: Булфото

На 11 ноември криминалисти и служители от сектор "Охранителна полиция“ при Пето РУ задържаха трима мъже след оперативна информация за активно действащ наркопласьор в София, съобщиха от МВР. В хода на специализираната операция, минути след покупко-продажба на бул. "Ботевградско шосе“, полицаите принудително спрели лек автомобил, управляван от 27-годишен мъж – купувач. При извършената проверка в колата са открити пет пликчета с бяло прахообразно вещество и бучки, както и стъклен буркан с кристали.



Двайсет минути по-късно на ул. "Боян Дановски“ служителите спрели друг автомобил. В него пътували 36-годишен мъж – криминално проявен, осъждан за наркотици, известен с прякорите "Данкина“ и "Бенката“, и 25-годишен румънски гражданин, определен като купувач. И двамата са задържани.



В автомобила са намерени три пликчета с бяло вещество, а при личния обиск на дилъра – още четири пликчета и над 2000 лева. При последвалото претърсване в дома му са иззети две електронни везни, вакуум машина, голям брой пликчета, хартиена опаковка с бяло вещество, две метални кутии с тайници, съдържащи пресовано вещество, както и близо 29 000 лева, открити в куфар.



Образувано е досъдебно производство по чл. 354а от НК. Тримата мъже са задържани до 24 часа. Експертна справка установява, че веществата са около 70 грама кокаин и 35 грама метамфетамин. След доклад в Софийска градска прокуратура на дилъра е повдигнато обвинение и първоначално му е наложена 72-часова мярка "задържане под стража“, последвана от постоянна мярка за неотклонение.



В същия ден служители на Шесто РУ извършили проверка на ул. "Синанишко езеро“ на мъж със съмнително поведение. При личен обиск у 24-годишния са открити две пакетчета със зелена тревиста маса и над 1400 лева. От жилището му в кв. "Манастирски ливади“ са иззети три кутии и три пликчета със зелена маса, плочка кафяво твърдо вещество, сини таблетки и електронна везна. Образувано е досъдебно производство по чл. 354А от НК. След доклад в прокуратурата мъжът е обвинен и задържан до 72 часа.



На 12 ноември криминалисти от Трето РУ провели акция в парк "Петър и Павел“ след оперативен сигнал за дилър, действащ в района. Служителите спрели 46-годишен софиянец, известен и многократно задържан за наркотични престъпления. В опит да осуети проверката той изхвърлил 13 сгъвки с кафяв прах (фентанил) и 2 сгъвки с бяло вещество (кристали). Задържан е до 24 часа и след доклад е привлечен като обвиняем, с мярка "задържане под стража“ за 72 часа.



Преди дни служители на Второ РУ получили сигнал за младежи, разпространяващи наркотици. Установени били 17-годишно момче и 18-годишно момиче. На 13 ноември те били спрени за проверка в кв. "Банишора“, като у двамата е открито по едно топче марихуана. При последвали действия в жилището на момичето е намерено още едно топче със същото вещество, а в близка градинка е открит плик с марихуана, скрит под камък. Материалите са докладвани в СГП.



Полицаи от Осмо РУ провели операция в ж.к. "Дружба“ след сигнал за мъж, държащ наркотици в апартамент. Установено било, че 32-годишният софиянец ползва и второ жилище в квартала. На 13 ноември е задържан, а при претърсване във втория апартамент в кутия на компютър са намерени плик с 90 таблетки екстази и кутийка с марихуана. По случая се води досъдебно производство по чл. 354а, ал. 3 от НК. След доклад в Софийска районна прокуратура на мъжа е повдигнато обвинение и е задържан за срок до 72 часа.



На 14 ноември специализирана полицейска операция по линия "Противодействие на разпространението на наркотични вещества“ провели и служители на Шесто РУ. На бул. "Дондуков“ те спрели автомобил, управляван от мъж на 23 години. При извършената проверка в автомобила са открити и иззети 7 полиетиленови пликчета с розово прахообразно вещество, 6 пликчета с кристално вещество, 12 пликчета с тревиста маса, парична сума и мобилен телефон.



Водачът е изпробван с дръг тест, отчел положителен резултат за канабис. Транспортиран е за медицинско изследване, след което е задържан за срок до 24 часа по чл. 354А от НК. Образувано е досъдебно производство по случая. Същия ден в ж.к. "Овча купел“ били проверени и двама непълнолетни – на 15 и 16 години. В единия били открити и доброволно предадени 8 пакетчета със суха растителна маса, наподобяваща марихуана, а у другия – 6 пакетчета. Двамата са отведени в районното управление и по случая е образувана преписка.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!