Задържаха трима за домашно насилие в Софийско
Снимка Булфото
Трима души са задържани за домашно насилие в Софийско, съобщиха от Областната дирекция на МВР.
Към 23.35 часа на 28 юни в Районното управление в Костинброд бил подаден сигнал, че мъж е нанесъл побой на жената, с която живее на семейни начала.
На адреса незабавно били изпратени полицейски служители. При прегледа на пострадалата са установени счупени носни кости. Извършителят е задържан за срок до 24 часа, а по случая – образувано досъдебно производство. След бързо приключване на действията по разследването вчера 51-годишният е привлечен като обвиняем и му е наложена 72-часова мярка за задържане, пише novini.bg.
Към 15.30 часа вчера помощ от полицията потърсила жена от с. Врачеш. Тя съобщила, че баща й отправя към нея заплахи и закани. Извършителят е задържан от служители на РУ-Ботевград. Образувано е досъдебно производство.
Към 21.10 часа снощи жителка на Златица алармирала в полицията, че съпругът й я е набил. На адреса веднага били изпратени служители на РУ-Пирдоп. Пострадалата отказала медицински преглед. Извършителят е задържан за срок до 24 часа. Регистрирана е преписка.
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