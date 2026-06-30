Задържаха трима за домашно насилие в Софийско

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Трима души са задържани за домашно насилие в Софийско, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Към 23.35 часа на 28 юни в Районното управление в Костинброд бил подаден сигнал, че мъж е нанесъл побой на жената, с която живее на семейни начала.

На адреса незабавно били изпратени полицейски служители. При прегледа на пострадалата са установени счупени носни кости. Извършителят е задържан за срок до 24 часа, а по случая – образувано досъдебно производство. След бързо приключване на действията по разследването вчера 51-годишният е привлечен като обвиняем и му е наложена 72-часова мярка за задържане, пише novini.bg.

Към 15.30 часа вчера помощ от полицията потърсила жена от с. Врачеш. Тя съобщила, че баща й отправя към нея заплахи и закани. Извършителят е задържан от служители на РУ-Ботевград. Образувано е досъдебно производство.

Към 21.10 часа снощи жителка на Златица алармирала в полицията, че съпругът й я е набил. На адреса веднага били изпратени служители на РУ-Пирдоп. Пострадалата отказала медицински преглед. Извършителят е задържан за срок до 24 часа. Регистрирана е преписка.

Редактор "Екип на Петел",

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