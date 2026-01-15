Задържаха участник в грабеж на значителна парична сума от жена в Кюстендил

Снимка: Пиксабей, илюстративна

Участник в грабеж на крупна парична сума от жена в Кюстендил е задържан с постановление на прокурор за 72 часа, съобщават от пресцентъра на Апелативна прокуратура – София. Предстои да бъде внесено в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража". Продължават действията по издирването на неговия съучастник, посочва БТА.

От пресцентъра информират, че на 14 януари тази година Е. Н. вървяла по ул. „Двадесети април" в района на кръстовището с ул. „Чаталджа" в Кюстендил, след като посетила банка. В чанта жената носела парична сума в размер на 24 542 евро и портмоне с 30 лева. Неочаквано Е. Н. била нападната и чантата била издърпана от ръката ѝ.

От събраните в хода на разследването доказателства е налице обосновано предположение за виновността на 46-годишния П. Г., който е действал в съучастие като помагач в извършването на престъпното деяние, осъществил наблюдение и проследяване на пострадалата от банков клон през централната градска част до района на Драматичния театър, като е улеснил извършителя на грабежа. Действията по разследване по образуваното досъдебно производство се водят под ръководството на Районна прокуратура - Кюстендил.

По-рано от полицията в Кюстендил съобщиха, че възрастни хора от село Лозно, община Кюстендил, са станали жертва на грабеж. По време на специализираните полицейски действия служителите на Областна дирекция на МВР - Кюстендил установили, че възрастните хора са проследявани по маршрута им на придвижване.

От пресцентъра на "Гранична полиция" съобщиха, че са получили сигнал за грабежа и по разпореждане на директора на Районна дирекция „Гранична полиция“ - Кюстендил е изпратена мобилна термовизионна система. По време на воденото наблюдение в 22:45 ч. граничните полицаи локализирали единия от грабителите, 46-годишен, укриващ се в местността, и насочили криминалистите, които го задържали.

