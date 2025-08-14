Задържаха учениците, запалили огън в СУ "Неофит Бозвели" във Варна
Снимка: СУ "Неофит Бозвели"
Двама, известни на полицията ученика – непълнолетни, са установени и задържани вчера от служителите на реда на Трето РУ.
Преди три дни младежите са запалили огън в двора на училище „Неофит Бозвели“ в квартал "Младост".
От огъня е обгоряла входната врата на учебното заведение, спукали са се няколко стъкла и са стопени кабели на камерите за видеонаблюдение, съобщават от ОД на МВР - Варна.
Криминалистите са образували досъдебно производство по случая.
