Задържаха учениците, запалили огън в СУ "Неофит Бозвели" във Варна

Снимка: СУ "Неофит Бозвели"

Двама, известни на полицията ученика – непълнолетни, са установени и задържани вчера от служителите на реда на Трето РУ.

Преди три дни младежите са запалили огън в двора на училище „Неофит Бозвели“ в квартал "Младост".

От огъня е обгоряла входната врата на учебното заведение, спукали са се няколко стъкла и са стопени кабели на камерите за видеонаблюдение, съобщават от ОД на МВР - Варна.

Криминалистите са образували досъдебно производство по случая.

