Задържаха учител за интимни отношения със седмокласничка в София

Задържаха учител за педофилия в София, научи Нова телевизия от свои източници.

Акцията е проведена днес от Първо РУ на СДВР. Твърди се, че той имал продължителни сексуални отношения със своя ученичка.

По неофициална информация 30-годишният учител по физическо възпитание 6-7 пъти посещавал хостел с малолетното момиче.

По-късно тя подала жалба в полицията.

Момичето е в седми клас и е на 13 години.

