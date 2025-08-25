реклама

Задържаха учител за интимни отношения със седмокласничка в София

25.08.2025 / 18:00 1

Снимка: Булфото

Задържаха учител за педофилия в София, научи Нова телевизия от свои източници. 

Акцията е проведена днес от Първо РУ на СДВР. Твърди се, че той имал продължителни сексуални отношения със своя ученичка.

По неофициална информация 30-годишният учител по физическо възпитание 6-7 пъти посещавал хостел с малолетното момиче. 

По-късно тя подала жалба в полицията.

Момичето е в седми клас и е на 13 години.

 

kjk (преди 19 секунди)
Рейтинг: 139113 | Одобрение: 15678
Акъла у Физкултурниците е дефицитна стока!!!;)НамусенБолест
0
0
Серж (преди 13 минути)
Рейтинг: 221911 | Одобрение: 44281
Малоумник! Малко ли нормални курви има, та се е хванал с дете?...Болест

