Задържаха варненец, откраднал портфейл с документи и пари

Кадър БНТ, илюстративен

Варненската полиция задържа мъж, който чрез употреба на сила е отнел дамски портфейл, съдържащ документи и малка сума пари и принадлежащ на 24-годишна жена от града. Случката е станала на в понеделник - 15 септември, около 13:30 ч. в централната част на Варна.

След бързи издирвателни действия от служители на Първо РУ е установен извършителят.

Той е 34-годишен варненец, известен на полицията.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа, а издирените вещи са приобщени към образуваното досъдебно производство, съобщават от ОД на МВР - Варна.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!