Задържаха варненец, шофирал с 3,17 промила алкохол

Снимка: Булфото

51–годишен варненец е задържан в Районното управление на Провадия за срок до денонощие.

Той бил спрян за проверка вчера вечерта и при теста за алкохол униформените установили, че мъжът шофира пиян.

Той се е качил зад волана след употреба на алкохол – 3,17 промила, съобщават от ОД на МВР - Варна.

Издаден му е талон за кръвна проба и по случая е образувано бързо производство.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!