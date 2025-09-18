реклама

Задържаха варненец, шофирал с 3,17 промила алкохол

18.09.2025 / 09:59 0

Снимка: Булфото

51–годишен варненец е задържан в Районното управление на Провадия за срок до денонощие. 

Той бил спрян за проверка вчера вечерта и при теста за алкохол униформените установили, че мъжът шофира пиян.

Той се е качил зад волана след употреба на алкохол – 3,17 промила, съобщават от ОД на МВР - Варна. 

Издаден му е талон за кръвна проба и по случая е образувано бързо производство.

 

