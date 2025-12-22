Задържаха варненец обрал църква

Петел

В резултат на предприети незабавни полицейски действия на служители на Трето РУ във Варна е задържан 40-годишен варненец за обир на църква. По данни на полицията мъжът е криминално проявен.

Сигналът, за откраднати пари от чекмедже от помещение на православен храм в ж.к. "Младост", е подаден преди дни от клисарка, посочват от ОДМВР в областния град.

Криминалистите бързо са установили и задържали крадеца, който избутал тъжителката от мястото, където стояли парите.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа, а по случая е образувано досъдебно производство.

